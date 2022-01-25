Дума рекомендовала ГП усилить контроль за выплатами врачам скорых и в красных зонах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума рекомендовала Генпрокуратуре дополнительно проконтролировать своевременность и полноту выплат работникам скорой помощи и медикам, работающим с коронавирусом в красных зонах. Такое положение содержится в принятом во вторник Госдумой постановлении по итогам ноябрьского правчаса с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ <…> принять дополнительные меры, направленные на контроль за своевременной и в полном размере выплатой справедливой заработной платы и других гарантированных выплат в полном объеме, особенно денежных средств, предназначенных для работников скорой медицинской помощи и других медицинских работников, которые активно борются с новой коронавирусной инфекцией, в том числе работают в красной зоне", - говорится в документе.

Также в постановлении содержится рекомендация кабмину РФ рассмотреть возможность освобождения пенсионеров от уплаты комиссии банкам при оплате коммунальных услуг. Кроме того, правительству РФ рекомендуется подготовить предложения по нормативно-правовому регулированию производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, в том числе разработать правила уничтожения таких жидкостей, находящихся в незаконном обороте.

Одновременно депутаты рекомендовали Генпрокуратуре "обратить особое внимание" на профилактику экстремизма и правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, изучить возможность создания госсистемы борьбы с IT-преступлениями, проработать вопрос о приравнивании криптовалют к имуществу в рамках уголовного судопроизводства.