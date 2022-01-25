В Липецкой области подготовили 2,5 тыс. волонтеров для тестирования на ковид на дому

ТАСС, 25 января. Власти Липецкой области к новой волне коронавируса подготовили 2,5 тыс. волонтеров из числа студентов медицинских колледжей, чтобы они смогли взять тесты на ковид на дому у заболевших и их окружения. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Игорь Артамонов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы для себя избрали подготовку волонтеров, способных взять анализ дома на выезде, и наша задача - обеспечить их транспортом, экспресс-тестами. Мы обучили 2,5 тыс. человек, которые могут на дому взять анализ. Помимо удаленных консультаций, они должны приехать к заболевшему, взять анализ, в случае положительного решения - выписать и подготовить лекарства", - сказал он.

Артамонов уточнил, что волонтеры подготовлены из числа студентов медицинских колледжей. "С ребятами провели работу, понимая, что главное - очень быстро выявить [инфекцию]. Для этого сформировали такой отряд, потому что раньше сталкивались со сложностями, когда не успевали идентифицировать и установить диагноз, и люди ехали на транспорте, попутно распространяя инфекцию. Сегодня мы подготовлены к тому, чтобы приехать, сделать забор, у нас достаточно тестов", - сказал он.

Губернатор Липецкой области добавил, что в регионе втрое выросло число заражений коронавирусом, но число госпитализаций практически не изменилось - около 50-60 в сутки, хотя на пике прошлой волны в сутки госпитализировали до 300 человек. Артамонов сказал, что плановая медицинская помощь в регионе не ограничена, в том числе проводится диспансеризация.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января к 25 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 3,5 раза - с 90 до 306. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в некоторые учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

Медики в Липецкой области привили от коронавируса более 721,4 тыс. человек, дважды вакцинированы 701,2 тыс. жителей региона, что составляет 96% от плана по вакцинации взрослого населения. Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 тыс. человек. Сейчас в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.