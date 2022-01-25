МВД предложило ввести новый институт "временная защита" как один из видов убежища

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России подготовило проект закона, которым предусматривается введение нового института "временной защиты" как одного из видов убежища. Об этом следует из пояснительной записки к подготовленному ведомством проекту закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Вводится новый институт - "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в документе.

Отмечается, что необходимость в его подготовке назрела после кризиса на Украине в 2014 году, когда появилась необходимость принятия мер, направленных на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания.