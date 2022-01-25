В Саратове количество школ, закрытых на карантин, выросло до 25

ТАСС, 25 января. Карантин введен еще в семи школах Саратова из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ, всего на карантин закрыто 25 образовательных учреждений. Об этом сообщает во вторник городская администрация в своем Telegram-канале.

"С завтрашнего дня еще семь школ пополняют список образовательных учреждений, которые закрываются на карантин: школа №93, прогимназия №237, гимназия №3, школа №5, лицей №4, Физико-технический лицей, школа в селе Сосновка", - сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в понедельник в Саратове ввели карантин на неделю в 18 школах, так как эпидемический порог по ОРВИ среди детей в городе превышен на 20%. В мэрии отмечали, что родителям предложат продолжить обучение своих детей в дистанционном режиме.

В конце прошлой недели в региональном Минобре сообщили, что карантин или дистанционное обучение было введено в 65 классах школ региона, а также в пяти группах в детских садах и одной группе в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства.

По состоянию на 25 января, в Саратовской области зарегистрировано около 139,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили более 129,1 тыс. человек, около 5,3 тыс. человек умерли от инфекции. На стационарном лечении находятся 1 076 человек, на амбулаторном - 4 042.