Рост заболеваемости и экспресс-тесты на "Госуслугах". Итоги совета по борьбе с COVID-19

Заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась вдвое, однако число тяжелых случаев и пациентов в больницах не растет. Об этом говорили во вторник участники заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием, включая переход при необходимости на круглосуточную работу. Кроме того, теперь на портале госуслуг станут доступны результаты экспресс-тестов на коронавирус.
ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на встрече.
Ситуация в стране
- Темпы распространения новой инфекции в России всего за неделю выросли вдвое и продолжают расти в 83 из 85 регионов. Больше половины заражений приходятся всего на три субъекта Федерации - Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.
- Заболеваемость растет из-за распространения нового омикрон-штамма. За неделю число подтвержденных случаев заражения им увеличилось в 3,5 раза, до 5 889, а количество регионов, где он выявлен, - в 1,6 раза, до 68. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на самом деле заражений "омикроном" гораздо больше.
- Новый штамм активно распространяется среди россиян - почти 90% инфицированных заразились им внутри страны. На прошлой неделе таких было примерно 70%.
- Вместе с тем всплеск заболеваемости не привел к росту числа пациентов в больницах - оно, по данным Минздрава, за неделю увеличилось только на 6,4%, до 116 тыс. (на пике осенней волны стационарное лечение одномоментно проходили почти 270 тыс. россиян). Однако количество госпитализаций, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, растет более чем в половине регионов - 48 из 85.
Положение в Москве
- В Москве, на которую сейчас приходится больше четверти выявляемых в стране случаев заражения, ситуация развивается по "европейскому сценарию", рассказал на заседании мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с конца декабря заболеваемость выросла в пять раз, число обращений в поликлиники - в четыре. Однако за последние две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения увеличилась только на треть.
- Рост заболеваемости в столице, по оценке мэра, может продлиться еще как минимум две недели, однако "какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда" может и не быть.
- На заседании Собянин не поднимал тему новых ограничительных мер из-за ковида: он только напомнил работодателям о необходимости перевести часть сотрудников на удаленку, а пожилых людей призвал минимизировать контакты, так как "омикрон" для них "все равно очень проблематичен".
Новые решения
- В ближайшее время на портале госуслуг начнут отображаться результаты не только стандартных ПЦР-тестов на коронавирус, но и экспресс-тестов, сообщил Мишустин. Такие тесты, по словам Поповой, доставлены уже во все регионы страны.
- Кроме того, Минздрав до конца дня опубликует рекомендации для россиян, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме или вообще без симптомов.
- Федеральные специалисты также проработали с регионами меры по повышению охвата тестированием, норматив по которому до сих пор не выполняется в 20 регионах России (две недели назад таких было 32). В частности, речь идет о переходе при необходимости на круглосуточный режим работы.
- Власти утвердили решение сократить с 14 до семи дней обязательной самоизоляции из-за ковида, анонсированное на прошлой неделе вице-премьером Голиковой. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора, опубликованное во вторник, вступит в силу в среду, но коснется оно не заболевших, а только тех, кто имел контакты с ними.