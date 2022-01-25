Рост заболеваемости и экспресс-тесты на "Госуслугах". Итоги совета по борьбе с COVID-19

Заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась вдвое, однако число тяжелых случаев и пациентов в больницах не растет. Об этом говорили во вторник участники заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием, включая переход при необходимости на круглосуточную работу. Кроме того, теперь на портале госуслуг станут доступны результаты экспресс-тестов на коронавирус.

ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на встрече.

Ситуация в стране

Темпы распространения новой инфекции в России всего за неделю выросли вдвое и продолжают расти в 83 из 85 регионов. Больше половины заражений приходятся всего на три субъекта Федерации - Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Заболеваемость растет из-за распространения нового омикрон-штамма. За неделю число подтвержденных случаев заражения им увеличилось в 3,5 раза, до 5 889, а количество регионов, где он выявлен, - в 1,6 раза, до 68. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на самом деле заражений "омикроном" гораздо больше.

Новый штамм активно распространяется среди россиян - почти 90% инфицированных заразились им внутри страны. На прошлой неделе таких было примерно 70%.

Вместе с тем всплеск заболеваемости не привел к росту числа пациентов в больницах - оно, по данным Минздрава, за неделю увеличилось только на 6,4%, до 116 тыс. (на пике осенней волны стационарное лечение одномоментно проходили почти 270 тыс. россиян). Однако количество госпитализаций, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, растет более чем в половине регионов - 48 из 85.

Положение в Москве

В Москве, на которую сейчас приходится больше четверти выявляемых в стране случаев заражения, ситуация развивается по "европейскому сценарию", рассказал на заседании мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с конца декабря заболеваемость выросла в пять раз, число обращений в поликлиники - в четыре. Однако за последние две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения увеличилась только на треть.

Рост заболеваемости в столице, по оценке мэра, может продлиться еще как минимум две недели, однако "какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда" может и не быть.

На заседании Собянин не поднимал тему новых ограничительных мер из-за ковида: он только напомнил работодателям о необходимости перевести часть сотрудников на удаленку, а пожилых людей призвал минимизировать контакты, так как "омикрон" для них "все равно очень проблематичен".

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