Число обращений в вологодские поликлиники и ЦРБ возросло вдвое из-за "омикрона"

ВОЛОГДА, 25 января. /ТАСС/. Количество обращений граждан за медицинской помощью в поликлиники, ФАПы и центральные районные больницы Вологодской области увеличилось за неделю вдвое - с 2,5 тыс. до 4,5 тыс. из-за стремительно распространяющегося штамма "омикрон". В регионе предприняли меры, чтобы максимально разгрузить поликлиники, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"Ситуация ухудшается и в Вологодской области. На начало января мы фиксировали 80 случаев заражения коронавирусом в сутки, сейчас уже почти 400 в сутки. Мы видим, что наблюдается резкое увеличение числа пациентов в первичном звене здравоохранения и обращений в кол-центры. Еще на прошлой неделе было 200 обращений в кол-центр, сейчас уже 550. В прошлый понедельник число обращений в поликлиники, ФАПы и ЦРБ составляло 2,5 тыс., уже в этот понедельник - 4,5 тыс., то есть рост в два раза", - сказал Кувшинников в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил руководитель региона, максимально используются дистанционные формы оказания помощи, чтобы разгрузить поликлиники. "Если человек болеет легко или бессимптомный, то все консультации проводятся в дистанционном режиме. Делаем все, чтобы в чате лечащего врача вели пациента, чтобы он не приходил в поликлинику, так как он является контактным, и пока он переносит бессимптомно или в легкой форме, мы дистанционно оформляем ему больничный лист, дистанционно оформляем режим самоизоляции, доставляем ему бесплатные лекарства и консультируем по их приему. Как только поднимается температура до 38 градусов, включаются лечащие врачи, скорая помощь, маршрутизация в госпиталь", - объяснил глава региона.

По его мнению, такие медицинские протоколы позволят снизить нагрузку на поликлиники, в противном случае они "захлебнутся". При этом нагрузка на монопрофильные стационары пока остается стабильной, загружено около 50% инфекционных коек. На данный момент в регионе выявлено уже более 100 случаев заражения "омикроном", он почти замещает штамм "дельта". В области максимально нарастили объемы тестирования, отметил губернатор.

О сокращении темпов вакцинации в регионе

Глава региона также сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса резко снизились в области, в том числе после снятия с рассмотрения в Госдуме федерального закона о QR-кодах в общественных местах.

Ранее сообщалось, что темпы иммунизации населения от коронавирусной инфекции снизились в области втрое - до 10 тыс. человек в первую декаду января. Первым компонентом тогда было привито 580 тыс. человек, а должно быть, как минимум 720 тыс.

"Темпы вакцинации резко снизились. Это произошло, в том числе после того, как на федеральном уровне был снят с рассмотрения закон об обязательном введении QR-кодов. Я привязываю к этому. Поэтому люди успокоились, не верят в осложнение ситуации, поэтому резко упала вакцинация", - сказал губернатор в эфире телеканала.

По данным губернатора, сейчас в регионе чуть более 600 тыс. вакцинированных, это 70% от плана. "Этот показатель нас огорчает и тревожит. Мы делаем все, чтобы темпы вакцинации усилить, включаем мотивационные модели и для молодежи, и для ветеранов, чтобы достичь показателя 80% привитых среди взрослого населения области", - сказал руководитель региона.

Ранее совет Думы единогласно принял решение снять с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", из-за "омикрона" уже новые реалии.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Об эпидобстановке в регионе

Всего в Вологодской области на данный момент выявлено 103 714 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 372, из них госпитализированы 88 человек. Выздоровел 95 991 человек, умерли 3 154 человека. Коллективный иммунитет составляет 70%.