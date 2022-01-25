Аргентина по просьбе ВОЗ передаст данные об эффективности "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины по просьбе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передаст данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы способствовать ее одобрению организацией. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения республики Карла Виссотти.

"Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и вакцины [компании] CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии", - сказала она в эфире радиостанции Red.

"Проводящие оценку эксперты ВОЗ нуждаются в данных об эффективности из реальной жизни. Мы предложили поделиться информацией и направим ее как можно скорее", - добавила Виссотти.

В понедельник газета La Nacion сообщила, что Виссотти на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом попросила ускорить процесс одобрения "Спутника V" и препарата китайской фармацевтической компании CanSino. "Я ничего не просила ВОЗ, они только сообщили нам актуальные данные", - прокомментировала информацию глава Минздрава. По словам Виссотти, в отношении в вакцины CanSino решение, вероятно, будет вынесено "в ближайшие недели".

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал три прививки российской вакциной.