В Москве зарегистрировали 2 463 случая заражения "омикроном"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, зарегистрированных за несколько дней в Москве, выросло с 1 831 случая до 2463. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25.01.2022, в Москве зарегистрировано 2 463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1 966 заболевших (79,8%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 467 случаев (20,2%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию - 13,5%, ОАЭ - 10%, Египет - 9,8%, Доминиканскую Республику - 6,6%, а также с поездками в ряд других стран. В возрастной структуре заболевших преимущественно составляют взрослые от 40 до 65 лет - 43%, от 18 до 39 лет - 41%, среди детей заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон" не зарегистрированы.

Управлением Роспотребнадзора по Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

"Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - подчеркивается в материале.