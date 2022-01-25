Около 200 классов в школах Курской области находятся на карантине по ковиду

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Около 200 классов в школах и 20 групп в детских садах Курской области ушли на карантин по коронавирусу, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Роман Старовойт.

"Мы видим, что за последнюю неделю дети чаще стали болеть [коронавирусом]. Мы не ввели дистанционное обучение. На сегодня почти 200 классов ушли на карантин и около 20 групп в детских садах", - сказал Старовойт.

На этой неделе Курская область получила 720 доз вакцины против коронавируса для детей и подростков. По словам Старовойта, привить вакциной планируется около 6 тыс. детей. Также губернатор региона отметил, что в Курской области в целом после новогодних праздников возросло количество желающих получить прививку против коронавируса.

С начала пандемии в Курской области выявлено 84 825 случаев заражения коронавирусом, 2 157 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 25 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 668 тыс. человек. Регион достиг 91% от плана по вакцинации населения.