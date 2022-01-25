В Мордовии опеку над брошенной в пакете новорожденной планирует оформить бабушка

ТАСС, 25 января. Опеку над новорожденной девочкой, найденной в пакете у одного из частных домов города Ардатов, планирует оформить родная бабушка, сообщили ТАСС в МВД по республике.

"Девочка находится в республиканском перинатальном центре. Бабушка со стороны матери изъявила желание оформить опекунство. Вероятнее всего, мать будут лишать родительских прав", - сказала собеседница агентства.

19 января местные жители обнаружили у одного из частных домов Ардатова пакет, в котором находилась завернутая в материю девочка. Вскоре полицейские установили местонахождение и личность матери девочки, ею оказалась восемнадцатилетняя уроженка Дубенского района, студентка колледжа. По данным ведомства, на учете по беременности девушка не состояла. Ребенка она родила в домашних условиях на съемной квартире.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").