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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Саратовской области достиг 71%

Весь цикл вакцинации в регионе прошли 1,21 млн человек

ТАСС, 25 января. Прививку от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области сделали свыше 1,2 млн человек, а уровень коллективного иммунитета достиг 71%. Об этом сообщила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Елена Степченкова.

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"По состоянию на 24 января 2022 года общий коллективный иммунитет против новой коронавирусной инфекции в нашем регионе составляет 71%. Но работу в этом направлении необходимо продолжать", - сказала она.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в целом по России поставляет 64,4%.

Как сообщила Степченкова, в Саратовской области привиты более 1,27 млн человек, полностью закончили иммунизацию 1,21 млн человек, повторную ревакцинацию первым компонентом прошли более 153 тыс. человек. В регионе ежедневно делают прививку около 4,5-5 тыс. человек.

"В область всего было отгружено более 1,6 млн доз вакцины пяти видов, в том числе для ревакцинации используется "Спутник Лайт". В Саратовскую область поступила первая партия детской вакцины в количестве 1 920 доз, которая распределена по медицинским организациям области", - отметила она.

По данным оперштаба региона, во вторник в области зарегистрировано 525 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений составляет 139 363. На стационарном лечении находятся 1 076 человек, на амбулаторном - 4 042. Роста числа госпитализированных не отмечается.

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РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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