Росздравнадзор проверит организацию медпомощи в ковидном роддоме в Белгородской области

ТАСС, 25 января. Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит оказание медицинской помощи пациенткам, госпитализированным в ковидный роддом, сообщается во вторник на сайте федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Как сообщалось ранее, предварительно, по данным следственного управления СК РФ, в 2021 году в ковид-центре для беременных в Белгородской области умерли семь женщин, в том числе беременные. В некоторых случаях умерли новорожденные.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит организацию медицинской помощи беременным женщинам в ковидном роддоме Белгородской области, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано 10 смертей матерей", - говорится в сообщении.

В 2021 году Шебекинскую центральную районную больницу перепрофилировали в ковид-центр для лечения беременных женщин, подобный центр является единственным в Белгородской области. Следователи также проводят проверку после публикации в СМИ информации о случаях смертей в ковид-центре для беременных.