Москва распродает остатки "народных гаражей" на электронных торгах

Столичное правительство распродает принадлежащие городу машино-места в так называемых народных гаражах — многоярусных и подземных автостоянках, построенных в разных районах Москвы. О возможности поучаствовать в торгах Центр управления городским имуществом сообщает гражданам в адресных письмах, направляемых по почте (имеется в распоряжении ТАСС).

О том, какие именно места предлагаются к выкупу и насколько реально совершить покупку, — в нашем материале.

"Народный гараж". Начало

Проект "Народный гараж" стартовал весной 2009 года, когда тогдашним московским властям стало очевидно, что новые спальные микрорайоны не оборудованы достаточным количеством парковочных мест. Машины ставились на тротуарах или придомовых дорогах в несколько рядов, что создавало пробки даже во дворах, а также доставляло массу неудобств пешеходам. В результате было решено построить несколько десятков многоярусных стоянок, в первую очередь в Юго-Западном и Юго-Восточном округах. Машино-места в них предлагалось приобрести всем желающим, заключив договор с Дирекцией строительства объектов гаражного назначения города Москвы. Стоимость машино-места была заявлена в 350 тыс. рублей (хотя позднее в непопулярных паркингах цена места могла быть и ниже — порядка 300 тыс. рублей).

Первые паркинги были запущены в эксплуатацию уже в конце 2009 года.

"Народный гараж". Финал

Строительство и реализация паркингов продлилась девять лет. В начале 2018 года было официально объявлено, что проект "Народный гараж" завершен. За эти годы было построено 167 гаражных комплексов: от двух- до десятиэтажных. Общее количество машино-мест составило порядка 52 тыс. Больше всего гаражей было возведено на юго-западе и юго-востоке столицы (26 и 24, на 8,7 тыс. и 9,5 тыс. мест соответственно). Меньше всего паркингов возвели в ЦАО — шесть корпусов на 1,85 тыс. мест.

Желавшие приобрести места в паркинге могли сделать это у собственника (по договорной цене) или обратиться в префектуру своего округа, чтобы уточнить порядок приобретения места у города. Начиная с 2015 года подобная покупка проводится с помощью системы электронных торгов.

В конце 2021 года ГУП "Центр управления городским имуществом г. Москвы" (ЦУГИ, подведомственная организация столичного департамента городского имущества) выставил на торги оставшиеся на балансе города машино-места. Для привлечения внимания потенциальных покупателей ГУП начал рассылать гражданам, проживающим неподалеку от "народных гаражей", информационные письма, в которых сообщает о наличии у таких граждан права преимущественного выкупа машино-мест, причем даже с дисконтным коэффициентом к их рыночной стоимости. Всего к выкупу предлагается порядка 2,5 тыс. машино-мест по 109 адресам. Это примерно 5% от их общего количества.

"Народный гараж". Как купить сегодня

Сегодня машино-место у города можно купить несколькими способами:

— используя преимущественное право покупки; в этом случае можно обойтись без процедуры торгов;

— на электронных торгах (с помощью классического или обратного аукциона).

Перечень машино-мест размещен на Инвестиционном портале города Москвы.

Преимущественное право покупки — это тот вариант, которым гражданам предлагает воспользоваться ЦУГИ в своих письмах. Главное условие для возможного покупателя — он должен быть собственником квартиры, расположенной неподалеку от гаража, или занимать такую квартиру по договору социального найма. Тогда ему предоставляется возможность приобрести парковочное место с коэффициентом 0,6 к его рыночной стоимости. Другими словами, на 40% дешевле. Рыночная же стоимость сильно зависит от округа, в котором расположен гараж. Например, самое дешевое машино-место в ЮВАО (ул. Окская) город выставляет по цене 189 тыс. рублей. А в ЦАО (ул. Дмитрия Ульянова) машино-место оценено в 2,48 млн рублей.

Чтобы купить парковку по такой схеме, нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг", а потом пройти онлайн-аккредитацию и подать заявку. Для этого понадобится несколько документов:

— подписанная заявка на приобретение машино-места с расшифровкой подписи;

— документ, удостоверяющий личность;

— выписка из ЕГРН сроком давности не более трех месяцев до даты подачи заявки (для собственников жилья).

Тем, кто живет в "социальной" квартире, необходимо будет дополнительно предоставить договор социального найма или выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета или копию единого жилищного документа.

Если заявка принята, то покупатель получит электронное письмо-уведомление с реквизитами для оплаты. На оплату есть десять рабочих дней. А затем в течение еще 20 рабочих дней он должен будет заключить договор. Если правом преимущественного выкупа никто воспользоваться не захотел, машино-место может быть выставлено на торги, в которых принять участие могут уже все желающие. Правда по сравнению с преимущественным правом аукционная схема более сложна. Во-первых, будущему участнику аукциона необходимо получить электронную подпись. Только после этого он сможет пройти аккредитацию на торговой площадке. Во-вторых, участники вносят задаток в размере 20% от стоимости лота. Победителю аукциона задаток засчитывается в итоговую сумму покупки. Остальным — возвращается. Причем участнику, выбывшему последним, задаток возвращается только через пять дней. Это делается на тот случай, если победитель аукциона откажется от покупки. Кстати, в случае отказа задаток не возвращается.

Если аукцион ведется по классической схеме, то есть на повышение цены, шаг аукциона составляет 2,5% начальной стоимости парковочного места. Если аукцион обратный (на понижение), шаг будет 5%.

Отдельным вариантом аукциона можно назвать торги без объявления первоначальной цены. В этом случае участники торгов сами определяют, какую сумму готовы выложить за покупку. Побеждает тот, кто предложит наивысшую цену.

Остальные подробности и условия участия в торгах можно узнать непосредственно на странице лота. Там же можно запросить документацию на конкретный паркинг и даже виртуальный осмотр места.

И еще один важный момент, который необходимо помнить. Если сделка по приобретению машино-места прошла успешно, надо не забыть оформить на свою покупку право собственности. Делать это должен новый владелец недвижимости (а машино-место относится именно к недвижимому имуществу). В Москве для регистрации своих новых прав он может обратиться в любой МФЦ.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2021 году москвичи приобрели 6,5 тыс. машино-мест. Это на 4 тыс. больше, чем в 2020 году. Чиновник отметил, что в 2020 году в торгах приняли участие 12,5 тыс. человек, а в прошлом году — почти 28 тыс. В среднем за каждое парковочное место боролись четыре кандидата. Самые дорогие сделки происходили с машино-местами в ЦАО: средняя стоимость парковочного места здесь составила 499,2 тыс. рублей. А самые дешевые места реализовывались в СЗАО, где один из лотов был продан всего за 105,5 тыс. рублей. Судя по спросу, оставшиеся места в "народных гаражах" вполне могут быть раскуплены уже в течение нынешнего года.

Евгений Мазин