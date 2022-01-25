Россия оказалась второй в мире по количеству запросов на удаление контента в Twitter

ТАСС, 25 января. Россия заняла второе место в списке стран, направляющих компании Twitter запросы на удаление размещенного в одноименной социальной сети контента. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте во вторник.

По данным Twitter, за отчетный период с начала января по конец июня прошлого года компания получила в общей сложности 43 387 запросов на удаление контента, из которых удовлетворены были порядка 54%. При этом 95% подобных запросов были зарегистрированы в пяти странах, в порядке убывания - Япония, Россия, Турция, Индия и Южная Корея.

За шестимесячный период из России руководству компании поступили 10 448 запросов на удаление контента, из которых 438 были направлены в судебном порядке.

Таким образом, число соответствующих запросов из РФ увеличилось более чем на 56% по сравнению со второй половиной 2020 года, когда их насчитывалось 6 351. В компании также обращают внимание на то, что более чем в 71% случаях обращения касались пропаганды суицида.

Из Японии за первое полугодие 2021 года в Twitter зарегистрировали 18 518 запросов на удаление контента. Из Турции поступило 5 454 подобных запросов.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, компании Google, Facebook и Twitter на настоящий момент не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.