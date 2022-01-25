Турчак назвал Татарстан лидером по цифровизации всех отраслей экономики и госуправления

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Татарстан признан лидером цифровизации всех отраслей экономики и государственного управления, поэтому в Казани расположен Центр развития цифровых компетенций "Единой России", заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время рабочей поездки в Казань.

"Почему [центр в Татарстане]? По всем объективным причинам. Татарстан - признанный лидер цифровизации всех отраслей экономики и государственного управления. Мы второй раз за последние два месяца в Татарстане и в декабре проводили совет по развитию цифровой экономики. Лидер, он и есть лидер. Где, как не здесь, наш центр развития цифровых компетенций "Единой России" надо было размещать?" - сказал он.

Турчак и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ознакомились во вторник с работой федерального центра развития цифровых компетенций "Единой России". Он работает на базе Татарстанского отделения партии с середины 2021 года.

Основная цель деятельности Центра - методическая и аналитическая поддержка цифровых продуктов "Единой России", образовательная, научно-методическая и другая деятельность по формированию и развитию цифровых компетенций сотрудников региональных и местных исполкомов партии, партийного актива.

Центр реализует работу по методическому обеспечению 12 информационных систем партии, ведет работу по разработке четырех базовых и 10 профильных образовательных программ цифрового профиля.