В Крыму прокомментировали ситуацию с санкциями против австрийского архитектурного бюро

22 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шести его сотрудников, включая его руководителя Вольфа Д. Прикса, за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Прикс ранее во вторник сообщил ТАСС, что санкции Киева не окажут влияние и архитектурная компания продолжит строительство.

"Это будет театр оперы и балета [в Севастополе], который по своему уровню, тех постановок, которые будут там показываться, действительно будет одной из лучших в Российской Федерации сцен. Ее создание для нас чрезвычайно важно. Австрийские специалисты, которые взялись за реализацию этого проекта, - высокие профессионалы. И мы чрезвычайно признательны коллегам за то, что они не отказались от тех планов, которые есть, реализации проекта в целом, поскольку мы сами понимаем, что такое, когда мы меняем на переправе коней - это означает, что строительство, если не откладывается совсем, то откладывается его окончание на достаточно длительный срок", - сказала Алтабаева.

Сенатор добавила, что "санкции и все инсинуации, которые сейчас происходят, и пропагандистские, и военные, безусловно, никогда не дадут результата". "За последние уже почти восемь лет так много изменилось в жизни наших субъектов - в развитии, инфраструктуре, объектах культуры, образования, отдыха, рекреации, что за предыдущие четверть века даже сравнить не с чем. Поэтому мы очень благодарны тем, кто продолжает работу, несмотря на санкции, которые объявлены", - отметила Алтабаева.

Власти Австрии в декабре 2020 года в связи с обвинениями из Украины начали проверку совместимости участия Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе с санкционным режимом Евросоюза. В начале 2021 года прокуратура Вены в результате проверки отказалась заводить расследование в отношении архитектурного бюро из-за отсутствия каких-либо подозрений.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.