На Пискаревском мемориале в Петербурге запустят 14 цифровых маршрутов для посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Пискаревский мемориал с 27 января запускает на своей территории систему из 14 цифровых экскурсионных маршрутов для индивидуального посещения. С помощью QR-кодов посетители смогут получить наиболее важные сведения о блокаде Ленинграда и об увековечивании ее памяти в Петербурге, сообщил во вторник директор мемориального кладбища Евгений Панкевич.

"Мы представляем сегодня отдельный проект, который называется "Код памяти: Пискаревский мемориал". Он начинает работать уже с 27 января. Мы реализуем большой формат QR-кодов, который будет состоять из 14 цифровых маршрутов, мы установим их в рамках Пискаревского мемориала. Самостоятельно, используя цифровые носители посетители смогут в спокойном формате прогуливаться и погружаться в историю данного места", - рассказал журналистам директор СПб ГКУ "Пискаревское мемориальное кладбище" на пресс-конференции.

Как отметил Евгений Панкевич, современные мемориалы и музейные комплексы продолжают адаптироваться к индивидуальному формату посещений вне экскурсионных групп, который становится все более популярным. В связи с этим проект цифровых маршрутов имеет большое значение с точки зрения популяризации истории блокады Ленинграда. На первом этапе реализации проекта материалы на маршрутах для посетителей будут предлагаться в текстовом формате с историческими фотографиями.

К середине весны на Пискаревском кладбище планируют подключить умные аудиоэкскурсии, которые будут запускаться у посетителей автоматически в зависимости от их геопозиции. Администрация мемориала рассчитывает, что часть экскурсий прочитает народный артист России Николай Буров, участвовавший в озвучке других мероприятий, связанных с историей блокады. Также Пискаревское мемориальное кладбище обновит свой официальный сайт, добавив туда большое количество архивных материалов, которые будут находиться для посетителей в открытом удобном доступе.

Реализуемая на Пискаревке система цифровых экскурсий является частью межрегионального проекта "Код памяти", который интегрирует более 18 тыс. памятных страниц о людях и местах из 22 городов, так или иначе связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем был открыт на этом месте 9 мая 1960 года.