Кадыров пояснил свои слова о 375 млрд рублей, выделяемых из госбюджета на содержание Чечни

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Сумма 375 млрд рублей в год, которую Чечня получает из госбюджета, включает в себя содержание всех ветвей власти, филиалов федеральных органов и фондов на территории республики, она сопоставима с суммами в других регионах и не является "космической". Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя озвученные в прямом эфире суммы на содержание региона.

Ранее в прямом эфире Кадыров сообщил, что на содержание Чечни ежегодно направляется более 300 млрд рублей из федерального бюджета, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев".

"Речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории Чечни, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", - написал Кадыров.

Он добавил, что эфир вызвал множество обсуждений, и обратился к журналистам с просьбой уточнять информацию, которая доступна в интернете. "Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, все же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию", - отметил руководитель региона.