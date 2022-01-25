Отмена 14-дневного карантина не коснется тех, кто уже на самоизоляции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Опубликованное во вторник постановление Роспотребнадзора, сокращающее 14-дневный карантин до семи дней после контакта с больным коронавирусом, не распространяется на граждан, ушедших на самоизоляцию до вступления постановления в силу. Об этом заявила заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Марина Костина.

"Те граждане, которые получили постановление до вступления его в силу, должны будут соблюдать 14-дневный карантин, как это предписано им ранее выданными документами", - сказала она во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации во вторник, документ о сокращении карантина с 14 до семи дней после контакта с больным ковидом вступит в силу в среду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 355,7 млн человек, примерно 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.