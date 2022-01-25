Google объявила о внедрении новой системы сбора данных в браузере

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Google во вторник сообщила о внедрении новой технологии под названием Topics API для своего браузера Chrome. Сообщение об этом размещено во вторник в блоге компании.

Согласно заявлению компании, новая технология заменит разработанный в прошлом году алгоритм FLoC, который мог бы позволить отказаться от использования файлов cookie (небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) третьей стороной.

При помощи технологии Topics браузер на основании истории поиска определит ряд тем, которые были интересны пользователю в течение недели. Такие темы будут храниться в браузере на протяжении трех недель, старые темы будут удаляться. При посещении сайта новая технология выберет только три темы, по одной из каждой недели, и передаст информацию об истории поиска сайту и рекламодателям.

Topics даст пользователям возможность контролировать передаваемые данные, просматривать выбранные технологией темы и удалять их. Кроме того, при желании пользователи смогут отключить функцию Topics в браузере. Интернет-компании в свою очередь благодаря новой функции смогут отказаться от использования скрытых способов отслеживания истории поиска пользователей.

В компании подчеркнули, что категории тем будут подбираться только на основании истории поиска на конкретном устройстве. Кроме того, информация, касающаяся вопросов гендерной идентичности или расы, не будет включаться в подбираемые технологией группы тем.

Тестирование новой функции начнется в ближайшем будущем.