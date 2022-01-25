Власти Москвы заявили, что городские службы готовы к предстоящему снегопаду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы готовы к ликвидации последствий снегопада, который ожидается в Москве вечером и ночью. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице начнется снегопад. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью. Общий прирост свежевыпавшего снега к утру составит до 5 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - сказал Бирюков.

Он отметил, что особое внимание коммунальщики уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и парковкам.

"По мере выпадения осадков приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим несколько раз. Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб", - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.