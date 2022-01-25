{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Центр им. Гамалеи представит данные об эффективности "Спутника V" от "омикрона" в феврале

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Центр им. Н. Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом во вторник сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи, создавшего вакцину, Денис Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к новой волне пандемии.

"В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма "омикрон". К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Брат Игоря Верника опроверг сообщения о госпитализации актера
Вадим Верник сообщил, что у брата "обычная простуда"
Читать полностью