Центр им. Гамалеи представит данные об эффективности "Спутника V" от "омикрона" в феврале

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Центр им. Н. Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом во вторник сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи, создавшего вакцину, Денис Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к новой волне пандемии.

"В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма "омикрон". К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр", - сказал он.