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Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

Зампред Совета безопасности пожелал студентам хорошего настроения и успешной сдачи сессий
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев (справа) Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев (справа)
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с отмечаемым 25 января Днем российского студенчества (Татьяниным днем). Слова поздравления он выразил во время интервью во вторник российским СМИ, в числе которых - агентство ТАСС.

"Татьянин день - прекрасный праздник, веселый праздник. Желаю всем студентам хорошего настроения, успешной сдачи сессий, не перетрудиться, но в то же время не забывать, что они студенты", - сказал Медведев.

В большом интервью, которое будет опубликовано в ближайшие дни, заместитель председателя СБ РФ ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

Теги
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