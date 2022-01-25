Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с отмечаемым 25 января Днем российского студенчества (Татьяниным днем). Слова поздравления он выразил во время интервью во вторник российским СМИ, в числе которых - агентство ТАСС.

"Татьянин день - прекрасный праздник, веселый праздник. Желаю всем студентам хорошего настроения, успешной сдачи сессий, не перетрудиться, но в то же время не забывать, что они студенты", - сказал Медведев.

В большом интервью, которое будет опубликовано в ближайшие дни, заместитель председателя СБ РФ ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.