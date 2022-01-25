Центр им. Гамалеи к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от ковида

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Ранее Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельты" и "омикрона".

"В настоящий момент <...> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц - два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой - второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность", - сказал он в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова по теме подготовки региона к новой волне пандемии.

В ближайшее время также планируется провести клинические исследования адаптированного под "омикрон" варианта вакцины от коронавируса "Спутник V". "В настоящий момент уже создан вакцинный штамм "омикрон" и в ближайшее время согласно регуляторике мы будет проводить клинические исследования по тестированию иммуногенности и эффективности этого нового вакцинного штамма. Актуализация ведется", - рассказал Логунов.

Ученый также раскритиковал деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по отношению к появлению новых штаммов коронавируса. "ВОЗ ведет себя крайне неудовлетворительно - ни в отношении ни одного из вариантов [коронавируса], вызывающего настороженность, не было четких рекомендаций относительно того, как вести профилактику. Все это сгружено на каждого отдельного национального регулятора и еще тем более сгружено на разработчиков вакцин", - заключил эксперт.