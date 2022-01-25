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Пандемия COVID-19

Центр им. Гамалеи к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от ковида

В центре ранее сообщали, что ученые рассматривают вариант создания поливалентного препарата на основе сразу нескольких штаммов вируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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Ранее Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельты" и "омикрона".

"В настоящий момент <...> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц - два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой - второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность", - сказал он в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова по теме подготовки региона к новой волне пандемии.

В ближайшее время также планируется провести клинические исследования адаптированного под "омикрон" варианта вакцины от коронавируса "Спутник V". "В настоящий момент уже создан вакцинный штамм "омикрон" и в ближайшее время согласно регуляторике мы будет проводить клинические исследования по тестированию иммуногенности и эффективности этого нового вакцинного штамма. Актуализация ведется", - рассказал Логунов.

Ученый также раскритиковал деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по отношению к появлению новых штаммов коронавируса. "ВОЗ ведет себя крайне неудовлетворительно - ни в отношении ни одного из вариантов [коронавируса], вызывающего настороженность, не было четких рекомендаций относительно того, как вести профилактику. Все это сгружено на каждого отдельного национального регулятора и еще тем более сгружено на разработчиков вакцин", - заключил эксперт.

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