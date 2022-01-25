В 20 школах Марий Эл в новом учебном году откроют педагогические классы

ТАСС, 25 января. Педагогические классы для ранней профориентации школьников, собирающихся поступать в педагогические вузы, планируется открыть в 2022-2023 учебном году в 20 образовательных учреждениях Республики Марий Эл. Первые классы откроют в этом полугодии, сообщается в официальном аккаунте правительства Республики Марий Эл в Instagram.

"В 2022-2023 учебном году 20 школ Республики Марий Эл планируют открыть педагогические классы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом полугодии педагогические классы будут открыты на базе двух школ в городе Йошкар-Ола, в также на базе Оршанской средней общеобразовательной школы при участии министерства образования и науки региона и Марийского государственного университета. Открытие педагогических классов предусмотрено соглашением между ведомством и вузом, которое предусматривает совместные мероприятия, направленные на поддержку и развитие кадрового потенциала в образовательных учреждениях, привлечение молодых учителей и профориентационную работу с обучающимися старших классов для привлечения в педагогическую профессию.