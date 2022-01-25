Омская область объявила аукцион на достройку Красногорского гидроузла

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Омской области объявили аукцион на завершение первого этапа строительства Красногорского гидроузла, который должен был быть достроен еще в 2016 году для решения проблемы водоснабжения миллионного Омска. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

18 января пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на завершение первого этапа строительства гидроузла более 4 млрд рублей.

"Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (завершение строительства - пусковой комплекс (первый этап строительства)", - сообщила пресс-служба.

Согласно графику работ, подрядная организация до августа 2024 года должна восстановить и запустить систему водопонижения, укрепить основание строительных котлованов, построить все основные и второстепенные сооружения левого берега и судоходного шлюза, выполнить комплекс работ по технологическому присоединению объекта и благоустройство.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.

В августе 2021 года министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев заявил, что уровень воды в Иртыше в этом году достиг критической отметки - 67 м по Балтийской системе высот, при этом проектная отметка водозаборов Омска составляет 69 м. Плотина позволит гарантированно удерживать воду на уровне не менее 69 м даже при увеличении отбора иртышской воды в Казахстане и Китае.