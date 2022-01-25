Московский врач рекомендует вызывать скорую только при выраженных симптомах "омикрона"

"Лично обращаться в медицинские учреждения или вызывать скорую помощь при легком недомогании и незначительном повышении температуры не нужно. Это имеет смысл только при резком ухудшении самочувствия и таких признаках омикрон-штамма коронавируса как одышка и интоксикация. Скорую вообще не нужно вызывать, если вы себя чувствуете прилично, и нет ощущения, что ситуация становится неуправляемой. Потому что нагрузка на стационары и так большая, и лишний раз гонять скорую туда-сюда, в общем-то, нет смысла", - сказал Ванюков.

Он подчеркнул, что обращаться к врачу нужно в том случае, если температура выше 38 градусов не спадает около двух дней. Также это рекомендовано при симптомах интоксикации и одышке. "Все должно быть в рамках здравого смысла. Если вы чувствуете, что резко как-то ухудшается самочувствие, то не надо два дня ждать, если более-менее приемлемое самочувствие, и нет одышки, нет факторов риска, то нет смысла попадать в больницу", - отметил медик.

По его словам, при возникновении сомнений можно обратиться за дистанционной консультацией - например, позвонить дежурному врачу, однако не стоит злоупотреблять вызовами скорой. "Если мы будем ездить по ложным вызовам или по вызовам, которые не требуют такого пристального внимания, то куда-то можно и не успеть", - заключил Ванюков.