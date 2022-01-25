СМИ: студент, устроивший стрельбу в Гейдельбергском университете, был родом из Берлина

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. 18-летний студент, устроивший в понедельник стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, в результате которой несколько человек получили ранения, одна студентка погибла, был родом из Берлина. Об этом во вторник сообщила газета Mannheimer Morgen.

По ее информации, молодой человек вырос в районе Вильмерсдорф в юго-западной части германской столицы.

24 января 18-летний житель Мангейма открыл беспорядочную стрельбу в лекционном зале университета в Гейдельберге, где находилось около 30 студентов, и затем покончил с собой. Четверо пострадали, впоследствии 23-летняя студентка умерла от полученных ранений. По предварительным данным, молодой человек закупал оружие за границей. При нем, как отметили в правоохранительных органах, было два длинноствольных ружья. Незадолго до происшествия, как подчеркнули в полиции, юноша написал о своих намерениях в приложении WhatsApp. Правоохранители проверят эту информацию. Кроме того, указывается, что следователи изучат все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней.

Полиция пока не видит какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся. Более вероятно, что речь идет о проблемах с психикой злоумышленника. Однако говорить о точных мотивах стрелявшего, по словам сотрудника прокуратуры, пока рано. По предварительным данным, как заметили в прокуратуре Гейдельберга, у предполагаемого преступника не было судимости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования близким погибшей и пострадавших, а также студентам и сотрудникам университета.

В настоящее время расследование продолжается. Создана специальная следственная группа "Ботаника".

Гейдельбергский университет является старейшим в Германии и одним из самых престижных в стране. Он был основан в 1386 году. В нем обучаются более 28 тыс. студентов.