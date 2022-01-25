В Туве закроют до апреля театры, салоны красоты и храмы

ТАСС, 25 января. Работа музеев, театров, салонов красоты, спортзалов и учреждений дополнительного образования будет приостановлена в Туве до апреля, вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующий указ подписал во вторник глава республики Владислав Ховалыг, сообщается на сайте правительства региона.

"До 1 апреля приостанавливается работа развлекательных и досуговых заведений, вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На тот же срок закрывают кинотеатры, театры, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, центры и дома культуры, в том числе филармонию, дома народного творчества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также вынуждены приостановить работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, салоны красоты, спортзалы, игровые зоны, базы отдыха и подобные организации. Для посещения будут закрыты церкви, храмы и молитвенные дома. "В связи с тем, что до апреля не будут работать многофункциональные центры, гражданам рекомендовано направлять обращения и заявления на бумажном носителе через операторов почтовой связи либо по электронной связи", - говорится в сообщении.

Предприятиям общественного питания разрешено принимать клиентов с 06:00 до 23:00. В остальное время можно работать навынос, сообщается на сайте правительства. При этом заполняемость заведения общепита зависит от количества вакцинированных сотрудников: кафе и ресторанам, где у работников выработан коллективный иммунитет, разрешено принимать до 75% от вместимости зала. В остальных заведениях половина мест должна оставаться пустой.

О переводе на дистанционный формат учебы школьников и студентов

В регионе из-за ситуации с коронавирусом также введут дистанционный формат для школьников 1-8 классов, студентов вузов и ссузов, он будет действовать с 25 января по 7 февраля.

"Для детей до 14 лет с 25 января по 7 февраля установлен запрет на посещение общественных мест без родителей либо законных представителей. На этот же период учеников 1-8 классов, студентов ссузов и вузов решено перевести на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Также должны прекратить работу детские сады, кроме дежурных групп, и другие дошкольные учреждения, уточняется на сайте правительства Тувы. Кроме того, работодателям региона необходимо перевести на удаленный формат не менее половины своих сотрудников. Требование будет действовать до 1 апреля. В обязательном порядке уйти на дистанционный режим работы должны люди старше 60 лет, сотрудники с хроническими заболеваниями, которым противопоказана вакцинация.

"Кроме того, на дистанционный режим в обязательном порядке должны быть переведены инвалиды любой группы, а также один из родителей или опекунов ребенка, если его школа или детсад перешли на удаленку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до апреля приостанавливаются любые служебные командировки. Для прибывающих из других стран вводится двухнедельный удаленный режим работы. "Если такой возможности нет, работодатель обязан предоставить такому работнику на указанный срок оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы", - сообщается на сайте правительства.

Об эпидобстановке в регионе

За прошедшие сутки в регионе выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 14 случаев заболевания штаммом "омикрон". Коечный фонд в ковидных госпиталях занят на 65,5%.