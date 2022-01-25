Беглов предложил увековечить память азербайджанцев, защищавших Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов предложил увековечить память азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам состоявшейся во вторник встречи главы города с послом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюль оглы и помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

На встрече обсуждались вопросы укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества. Беглов напомнил, что через несколько дней, 27 января, будет отмечаться 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор отметил, что в годы войны азербайджанцы защищали Ленинград, как и представители других народов Советского Союза. "Он предложил Поладу Бюльбюль оглы рассмотреть возможность увековечить подвиг азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте. Такой памятник будет знаком благодарности Петербурга азербайджанскому народу", - рассказали в пресс-службе.

"Великая Отечественная война - это наша общая история и общая победа", - привели слова Беглова в пресс-службе. Он выразил признательность азербайджанскому народу за то, что "тепло и по-братски приняли более 300 эвакуированных ленинградцев". Кроме того, в республике работали несколько ленинградских предприятий, подчеркнул он.

Губернатор Петербурга также рассказал, что в декабре 2020 года скверу в Выборгском районе было присвоено имя композитора Узеира Гаджибекова. Во вторник в сквере состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятника композитору. "Кроме того, губернатор обратился с предложением рассмотреть возможность установки в Баку бюста первого космонавта Юрия Гагарина", - говорится в сообщении Смольного.

Экономические связи и молодежный форум

Говоря об экономических связях, Беглов отметил, что динамика товарооборота пострадала из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Вместе с тем, по его словам, уже по итогам трех кварталов прошлого года товарооборот показал рост.

На встрече посол Полад Бюльбюль оглы сообщил, что азербайджанская сторона предлагает заключить долгосрочное соглашение с Петербургом в экономической, научно-технической и культурной сферах, а также пригласил делегацию города посетить Баку.

Анар Алакбаров в свою очередь рассказал, что Фонд Гейдара Алиева в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном готовит в 2022 году несколько молодежных форумов. Он пригласил молодежь Петербурга принять участие в ближайшем из таких событий - оно состоится в марте.