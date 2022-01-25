На федеральной трассе М-9 "Балтия" почти на три недели ограничат движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе М-9 "Балтия", ведущей из Москвы через три региона России в Латвию, будет ограничено на участке недалеко от латвийской границы. Ограничения в связи с проведением капремонта дороги продлятся до 10 февраля, сообщили во вторник в пресс-службе ФКУ "Упрдор" "Северо-Запад".

"В рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги, в период с 24 января по 10 февраля 2022 года введено реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч", - рассказали в пресс-службе.

Ограничения введут на участке М-9 с 594-го по 601-й км, между деревнями Пучнино и Жарково Себежского района Псковской области, примерно в 20 км от границы с Латвией.

На данном участке дороги всего две полосы для движения - по одной полосе в каждом направлении. В связи с этим для безопасности автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также будет смонтирована световая сигнализация.