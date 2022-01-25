В Петербурге выявили более 2,6 тыс. случаев заражения "омикроном"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Количество человек с подтвержденным заражением омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге выросло до 2 637. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, всего на 25.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2 637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки штамм "омикрон" был обнаружен у 478 человек. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. Все заболевшие либо изолированы, либо доставлены в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. На 21 января количество подтвержденных случаев "омикрона" составляло 1 008.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся ковидом поднялся до 9 722, неделю назад этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 939 894 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 840 927 человек (плюс 2 815 за сутки), умерли 29 537 (плюс 58 за сутки).