В Калужской области эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на треть

КАЛУГА, 25 января. /ТАСС/. Превышение эпидпорога по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Калужской области составило 37,9%. Заболеваемость ОРВИ в регионе выросла за неделю на треть, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Всего за минувшую неделю зарегистрировано 7 520 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 5 863), показатель заболеваемости составил 75,0 на 10 тыс. населения, что на 37,9% выше порогового значения", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологов, значительное превышение пороговых показателей - на 48,7% - отмечено в возрастной группе 15 лет и старше. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога.

"Зарегистрировано два случая гриппа у школьников в Обнинске. Лабораторно идентифицирован штамм сезонного гриппа H3N2", - отметили в пресс-службе.

По информации Министерства образования и науки Калужской области, на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ переведены 10 классов в восьми школах. Образовательный процесс полностью приостановлен в общеобразовательной школе Ульяновского района и в начальной школе Дзержинского района.