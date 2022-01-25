В 240 волгоградских школах ввели карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. В Волгоградской области 240 школ в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ и случаями заболевания обучающихся COVID-19 закрыты на карантин полностью или частично, занятия для учащихся проводятся в дистанционном формате. Об этом во вторник ТАСС сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

"На 25 января в Волгоградской области на карантин по COVID-19 полностью переведены шесть школ и частично - отдельные классы - еще в 152 школах. Также на карантин целиком ушли 37 школ по ОРВИ и отдельные классы еще в 45 школах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что образовательный процесс ведется с помощью применения дистанционных технологий. По данным областных властей, ежедневная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области более чем в два раза превышает показатели прошлой недели, в том числе отмечается практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков.

Также с целью предупреждения роста заболеваемости COVID-19 среди студентов полностью на дистанционный формат обучения переведен Волгоградский индустриальный техникум.