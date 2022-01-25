В Белгородской области число привитых от коронавируса увеличилось на 40% за неделю

ТАСС, 25 января. Число жителей Белгородской области, желающих вакцинироваться от коронавируса, увеличилось более чем на 40% за неделю - до 10 тыс., сообщил во вторник в ходе брифинга министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Если с 17 по 23 января у нас [против коронавируса] привилось 10 тыс. человек, то до этого за неделю было 7 тыс. человек. И ревакцинированных также стало гораздо больше", - сказал Иконников. Таким образом, число привитых против ковида за неделю увеличилось более чем на 40%.

К 25 января в Белгородской области первый компонент вакцины против ковида получили более 1 млн человек, коллективный иммунитет сформирован уровне 72%. По словам Иконникова, за прошедшую неделю в регионе не наблюдается рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 85 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 498 человек, умер 1 891. В регионе введен обязательный масочный режим, для сотрудников старше 60 лет рекомендован удаленный режим работы. Также с октября детям до 14 лет запрещено без сопровождения взрослых находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров.