Эксперт назвал "наивной" точкой зрения, что после "омикрона" не будет роста заболеваемости

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Мнения о том, что после омикрон-штамма коронавируса пандемия закончится и подъемов заболеваемости больше не будет, наивны. Однако человечество может привыкнуть к новому коронавирусу как к сезонным вирусам, сообщил во вторник замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова по теме подготовки региона к новой волне пандемии.

"Мне кажется, что это очень наивная точка зрения, я думаю что волны были есть и будут, ровно так как у нас происходят волны сезонных коронавирусов. А у нас с вами по крайней мере еще четыре сезонных коронавируса, которыми мы постоянно болеем. Никуда Sars-Cov-2 из человеческой популяции не денется. Поэтому, если мы говорим о том, будут ли еще волны, то конечно какие-то волны, масштаб их предсказать трудно, обязательно будут", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли "омикрон" быть последней волной коронавируса на которой завершится пандемия.

Комментируя сообщения о том, что "омикрон" якобы поможет "естественно проиммунизировать" население, Логунов отметил, что все предыдущие штаммы коронавируса также вырабатывали иммунитет после перенесенного заболевания. "Вирус приспособился к человеку, вирус из человеческой популяции не уходит, мутационный процесс никто не отменял. Соответственно, обязательно какая-то волновая структура в эпидемиологии будет сохраняться", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.