Комиссия ВОЗ для инспекции "Спутника V" может приехать в Россию в ближайший месяц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут посетить Россию для инспекции вакцины от ковида "Спутник V" уже в ближайший месяц. Об этом во вторник сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24" .

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - сказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Москва передала ВОЗ все данные по "Спутнику V" и ожидает экспертов для инспекции производственных площадок в феврале.