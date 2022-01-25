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Пандемия COVID-19
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Комиссия ВОЗ для инспекции "Спутника V" может приехать в Россию в ближайший месяц

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что Москва передала организации все данные по вакцине

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут посетить Россию для инспекции вакцины от ковида "Спутник V" уже в ближайший месяц. Об этом во вторник сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

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"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - сказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Москва передала ВОЗ все данные по "Спутнику V" и ожидает экспертов для инспекции производственных площадок в феврале.

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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