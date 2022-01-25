Гинцбург заявил, что никакой сезонности в поведении коронавируса пока не наблюдают

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции нет. Об этом заявил во вторник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Если грипп, как мы видим, - это сезонное заболевание, которое в течение года легко прогнозируется, <…> то совершенно невозможно этого сказать на примере тех трех штаммов COVID-19, которые мы пережили или переживаем за последние два года. Никакой сезонности в поведении нового возбудителя я не вижу", - сказал он.

Гинцбург также отметил, что ввиду появления новых вариантов коронавируса обязательно надо отрабатывать процессы по возможности адаптации вакцинных препаратов, однако это не значит, что адаптировать препарат будет необходимо. "Те наработки, которые были у мирового сообщества по гриппу, их не совсем можно перенести на случай с "омикроном", потому что экология этих двух возбудителей, гриппа и коронавируса, как мы сейчас видим, совершенно различная, несмотря на их большое сходство на конечном этапе, на этапе, когда они заражают уже человека", - добавил ученый.

"Регуляторика, которая позволяла в случае вируса гриппа очень четко планировать переход с одного антигенного варианта вакцинного препарата на другой, совершенно, с моей точки зрения, не работает с возбудителем COVID-19", - заключил Гинцбург.