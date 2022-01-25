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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода

Глава Центра им. Гамалеи выразил надежду, что необходимость прививать детей "поймут большинство родителей"
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Порядка 10 млн подростков следует привить от коронавирусной инфекции в России в течение полугода. Об этом заявил во вторник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

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"Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек - подростков в возрасте от 12 до 17 лет - надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас", - сказал он.

Гинцбург выразил надежду, что необходимость прививать детей "сейчас поймут большинство родителей". "И у Минздрава есть все возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины, - заметил он. - Сейчас очень небольшой заказ, пробный, потому что никто из руководства Минздрава не мог прогнозировать, какой будет спрос".

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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РоссияПандемия COVID-19
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