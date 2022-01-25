Гинцбург сообщил, что исследования вакцины от ковида для детей могут занять до 3,5 месяца

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут занять до 3,5 месяца. Препарат будет состоять из двух компонентов, концентрация будет в пять или 10 раз меньше исходного "Спутника V", сообщил во вторник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Планируется провести в течение трех, максимум трех с половиной месяцев клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет. Там будут тоже использованы 2 дозы "Спутника V", одна - разведенная в пять раз с пониженной концентрацией, другая - с пониженной концентрацией по сравнению с исходным "Спутником" в 10 раз, и по результатам исследования будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гинцбург пояснил, что если ученые остановятся на дозе с концентрацией, пониженной в пять раз, тогда в инструкции к существующей вакцине для подростков "Спутник M" будет добавлено изменение, позволяющее применять ее у детей. "А вакцина, где концентрация будет понижена в 10 раз, то это будет новое регистрационное удостоверение на новую вакцину", - заключил он.

24 января Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, для детей. Согласно данным, опубликованным в реестре Минздрава, испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений, в них примет участие 2,2 тыс. человек.