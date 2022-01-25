Количество операторов колл-центров службы "122" увеличат в три раза

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минцифры разработало новые нормативы, которые требуют трехкратного увеличения подготовленных операторов колл-центров службы "122". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в одном из Московских колл-центров, который обслуживается "Ростелекомом".

Он отметил, что ситуация в стране с коронавирусом напряженная и необходимо увеличить пропускную способность колл-центров, так как гораздо больше граждан пытаются записаться к врачу, вызвать врача на дом, получить больничный или консультацию.

"Нужно было очень быстро увеличить технические пропускные возможности, что было сделано и в Москве, и по всей стране. На помощь пришли волонтеры из движения "Мы вместе" , которые вместе со студентами старших курсов медучреждений и работниками МФЦ усилили штат профессиональных операторов, работников колл-центров, чтобы преодолеть, надеюсь, временный и недолгий период пика, который в разных субъектах наступает по-разному, и за которым мы внимательно следим. Были разработаны Минцифры новые нормативы, которые требуют трехкратного увеличения подготовленных операторов, чтобы в любой момент их можно было мобилизовать, а ежедневный запас пропускной способности должен быть не менее 10%", - уточнил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в этой работе принимает учатие и Народный фронт, который собирает обратную связь от граждан для того, чтобы можно было улучшить сервисы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание в Координационном центре правительства РФ по вопросу работы единой службы "122", обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. Чернышенко отметил необходимость мобилизации службы во всех регионах России в связи с распространением омикрон-штамма. В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов России.

Вице-премьер добавил, что аналитические службы Координационного центра правительства совместно с Минцифры обеспечивают регулярный мониторинг работоспособности службы "122". По итогам совещания было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную эффективность работы службы.