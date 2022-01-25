Эксперт: рост уровня коллективного иммунитета снижает летальность при пандемии COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Формирование высокого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу снижает долю летальных случаев среди заболевших COVID-19, в том числе инфицированных новым штаммом "омикрон". Как только показатель упадет с 1-2% до 0,01-0,04 новая коронавирусная инфекция перестанет быть "проблемой человечества", сообщил во вторник замдиректора центра им. Гамалеи, создавшего вакцину "Спутник V", Денис Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к новой волне пандемии.

"Как только мы накопим иммунную прослойку, мы не победим заболеваемость, как мы не можем ее победить с гриппом. Но самое главное, мы уйдем от удручающих цифр летальности, когда 1-2% - это средние цифры летальности, до 6% - они по пожилым. Мы уже сейчас видим, что летальность значительно снижена, в том числе за счет иммунной прослойки. Если летальность упадет до цифр хорошо известных, понятных по гриппу - 0,01, 0,04% в пиковые годы, - то в этот момент вирус SARS-CoV-2 перестанет быть проблемой для человечества",

По мнению Логунова, считать волну пандемии коронавируса, вызванной "омироном", последней, он бы не стал, волновая структура заболеваемости будет сохраняться, хотя масштабы волн сейчас трудно предсказать.

"Мы видим, что в [Соединенных] Штатах [Америки] был беспрецедентный уровень заболеваемости - миллион случаев в день. При оценочном уровне иммунной прослойки 70-80% уровень эпидемии должен был стремиться к нулю. Если заболеваемость не нулевая, то мы можем сделать только один вывод: иммунная прослойка, каким бы образом она ни была сформирована, для эпидемического процесса является полностью прозрачной. То есть мы в настоящий момент, имея большую иммунную прослойку, не можем гарантировать блокирование распространения вируса", - сказал он.