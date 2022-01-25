Трансляции марафона "День студента со "Знанием" набрали более 5 млн просмотров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Трансляции просветительского марафона общества "Знание", приуроченные ко Дню студента, посмотрели 5 млн человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба общества.

"В День российского студенчества, 25 января, онлайн-трансляция Российского общества "Знание" объединила миллионы студентов на просветительском марафоне "День студента со "Знанием". Учащиеся вузов от Калининграда до Владивостока получили возможность в режиме реального времени поздравить друг друга и поучаствовать в программе мероприятия, где в течение всего дня выступали признанные эксперты, проводились научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы. Трансляции марафона набрали более 5 млн просмотров", - сказано в сообщении.

"Российское общество "Знание" стремится постоянно меняться, чтобы удерживать внимание молодежи. И сегодняшний марафон по случаю Дня российского студенчества - это, по сути, демонстрация этого подхода. Ведь в одном большом мероприятии мы объединили сразу несколько форматов. Сегодня наша основная площадка была устроена таким образом, что мы последовательно переключались из студии "Современное искусство" на трек "Музыкальное искусство", потом - на "Научные эксперименты" и, наконец, на "Подкасты", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он добавил, что одновременно с этим работали и региональные студии. Так, в специальной игре-викторине "Лиги знаний" в Сочи сразились почти 100 студенческих команд. В студии "Подкасты" в формате интервью выступили лидеры разных отраслей, а также состоялась дискуссия о будущем искусственного интеллекта. В рамках блока "Музыкальное искусство" выступил пианист Олег Аккуратов, Оркестр волынщиков Москвы и саксофонистка Вероника Кожухарова.

Кроме того, в рамках просветительского марафона состоялась всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина из двух этапов. На первом этапе прошла викторина "Битва вузов", в ходе которой команды провели несколько тематических раундов, затем прошла специальная игра в рамках проекта "Лига знаний". В ней приняли участие команды из 50 городов России. Победителем стала команда "Крупская без Надежды" из Санкт-Петербурга, получившая в качестве главного приза доступ к обучающим курсам от "Нетологии".