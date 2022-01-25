"Победа" расселила более 350 пассажиров отмененных рейсов в Стамбуле

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" предоставил гостиницу 370 пассажирам отмененных из-за непогоды рейсов в Стамбул. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании.

"Всех клиентов направили в отель. Ранее автобусы не пропускали на территорию аэропорта из-за погодных условий. Но нам удалось в ручном режиме договориться, таким образом клиенты были транспортированы и отправлены в гостиницу несколькими автобусами", - сказал он.

Компания ранее сообщала, что свыше 350 пассажиров лоукостера не могут вылететь из Турции из-за погодных условий. Как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание, нашли для них гостиницы. Однако из здания аэропорта людей вызволить не удавалось из-за перекрытия дорог.

Ранее Евроконтроль уведомил авиакомпании, что аэропорт Стамбула из-за погодных условий прекратил прием рейсов как минимум до 26 января. Также Turkish Airlines сообщила, что приостанавливает все свои рейсы до 26 января. При этом в течение дня появилась информация, что самолеты некоторых авиакомпаний начали взлетать с единственной расчищенной взлетно-посадочной полосы аэропорта Стамбула.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. На ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту. На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 50-60 см снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.