В Карачаево-Черкесии до 2025 года модернизируют все сельские почтовые отделения

ЧЕРКЕССК, 25 января /ТАСС/. Почтовые отделения, которые находятся в сельских поселениях Карачаево-Черкесии (КЧР), будут модернизированы до 2025 года, сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram по итогам встречи с директором макрорегиона Северный Кавказ АО "Почта России" Максимом Ткаченко.

"Уже в этом году в Карачаево-Черкесии по поручению президента России Владимира Путина стартует масштабная модернизация сельских отделений почтовой связи. До 2025 года в КЧР поэтапно будут модернизированы все отделения почтовой связи, расположенные на селе, в том числе в отдаленной труднодоступной местности. А это - еще более сотни отделений", - написал Темрезов.

По его словам, для совершенствования почтовой службы в 2022 году в 15 селах и аулах республики начнется ремонт и переоснащение отделений "Почты России". "На встрече обсудили также вопрос развития спецсвязи на территории республики. Так, принято решение о создании уже в этом году отдельного управления специальной связи по Карачаево-Черкесской Республике", - добавил глава республики.

Сейчас в республике работают 147 почтовых отделений связи, среди которых 127 находятся в сельской местности.