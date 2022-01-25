Минцифры начало проверку сообщений об утечке данных из "Госуслуг стоп коронавирус"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минцифры начало проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус", угроз для безопасности личных данных пользователей нет. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

"Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в Telegram-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус". <…> В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. В связи с этим подтвердить валидность этих данных не представляется возможным. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", - отметили в министерстве.

В Минцифры добавили, что в сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта). Чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.