Мэрия Казани решила перевести 50% сотрудников на удаленку

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Половина сотрудников казанской мэрии переходит на дистанционный формат работы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе мэрии города.

"На данном этапе руководителям было рекомендовано перевести 50% сотрудников на дистанционный режим работы. На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и в жизнеобеспечении города", - сообщили в пресс-службе.

Ранее правительство РФ подготовило план новых мер борьбы с коронавирусом с учетом распространения "омикрона". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей, наращивать объемы тестирования, а также производство тест-систем. Работодателей премьер-министр призвал там, где это возможно и не мешает производственному процессу, перевести сотрудников на дистанционную работу.

В Татарстане 25 января зарегистрировано 348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 45 873 случая COVID-19. Умерли 1 565 человек. Выздоровели за весь период 38 410 человек. 21 января заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщала, что в республике вновь зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом.