В Петербурге более 2 тыс. классов перешли на удаленное обучение из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. классов петербургских школ перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам во вторник вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, на централизованное дистанционное обучение власти города в настоящее время переходить не планируют.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации губернатор города Александр Беглов во вторник подписал постановление правительства, по которому с 28 января по 13 февраля вводятся дополнительные ограничения. В частности, дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат. Кроме того, на этот же период будут приостановлены очные занятия для несовершеннолетних в государственных художественных, технических и других кружках, секциях и студиях.

"Школы остаются работать в очном режиме. Хотя у нас в последние три дня практически удвоение каждый день происходит [количества] классов и детей, которые остаются дома. На сегодняшний день больше 2 тыс. классов у нас ушли на удаленное обучение", - сказала Потехина.

По приведенным ею данным, в общей сложности в городе более 65 тыс. детей по тем или иным причинам обучаются дома - это более 10% от общего числа школьников (всего их около 550 тыс.). Больше половины школ продолжает обучение практически в полноценном режиме, добавила Потехина. При этом она напомнила, что у директоров школ остается право отправлять на удаленное обучение любой класс, где есть заболевшие коронавирусом.

"На централизованное дистанционное обучение на сегодняшний день мы уходить не планируем", - подчеркнула вице-губернатор. Она также уточнила, что дополнительное образование в школах продолжит осуществляться в обычном очном режиме.

Потехина отметила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается, в основном, среди школьников. "Подъема заболеваемости в детских садах на сегодняшний день мы не фиксируем", - сказала она.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге

Эпидемическая обстановка в Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 9 722 человек, неделю назад этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 939 894 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 840 927 человек (2 815 за сутки), умерли 29 537 (58 за сутки).