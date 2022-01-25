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В Мосгордуме прокомментировали информацию о переименовании Ленинского проспекта

В сети обсуждалось, что столичные депутаты предложили назвать магистраль в честь умершей певицы Юлии Началовой

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московская городская дума не обсуждала и не принимала решений по переименованию Ленинского проспекта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.

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Ранее в сети появилась информация, что московские депутаты предложили переименовать городскую магистраль в честь умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

"Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Никаких официальных обсуждений по данному вопросу не было", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по словам председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, чьи слова приводит пресс-служба парламента, согласно городскому закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы, наименование и переименование улиц находится в компетенции правительства города.

Теги
РоссияНачалова, Юлия Викторовна
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