Закрытие аэропорта Стамбула продлили до 11:00 26 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Закрытие аэропорта Стамбула по метеоусловиям продлено до 11 утра местного времени (совпадает с московским) среды. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании, совершающей полеты в аэропорт.

"Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что аэропорт будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в Стамбуле.

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

Ранее Евроконтроль уведомил авиакомпании, что аэропорт Стамбула из-за погодных условий прекратил прием рейсов как минимум до 26 января. Также Turkish Airlines сообщила, что приостанавливает все свои рейсы до 26 января. При этом в течение дня появилась информация, что самолеты некоторых авиакомпаний начали взлетать с единственной расчищенной взлетно-посадочной полосы аэропорта Стамбула.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. На ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту. На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 50-60 см снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.